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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Действительно ли в Украине появятся мобильные ТЦК? В Раде объяснили, возможно ли это

Фото: Федор Вениславский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Мобильные территориальные центры комплектования могут появиться в Украине. В Верховной Раде объяснили, что это решение зависит от Командования Вооруженных сил.

Об этом заявил Федор Вениславский, народный депутат Украины, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.

Мобильные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют полное право на существование с точки зрения действующего законодательства.

По его словам, закон не обязывает ТЦК находиться только в стационарных зданиях.

"С точки зрения нормативно-правового обеспечения, законодательного обеспечения я проблем не вижу. Потому что в законе не предусмотрено, что ТЦК и СП должны находиться в четко определенных местах", - заявил Вениславский.

Он также отметил, что последние массированные обстрелы ТЦК со стороны России имеют признаки гибридной войны.

РФ пытается посеять страх среди украинцев, чтобы те считали пребывание в таких учреждениях опасным.

По словам Вениславского, после принятия в 2023 году нового закона об усилении мобилизации, ТЦК могут работать и в цифровом режиме.

Это открывает путь к внедрению мобильных центров, которые могут действовать на основании подзаконных актов, принятых правительством или командованием ВСУ.

"Современные технологии позволяют обеспечить и компьютерной связью, и доступом к базам. Поэтому я в этом проблем не вижу", - добавил нардеп.

В то же время он подчеркнул, что решение об использовании таких центров принимает не Верховная Рада, а военное командование.

Новые виды отсрочек

Ранее, 17 июля, Министерство обороны сообщило об обновлении в мобилизационном приложении "Резерв+".

Теперь пользователи смогут оформлять новые категории отсрочек от мобилизации, в частности для научных, научно-педагогических и педагогических работников высших учебных заведений и профессионального образования.

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