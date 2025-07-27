Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго

В Україні в жодному регіоні, за виключенням прифронтових, на сьогодні немає складнощів з електропостачанням.
Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві енергетики України.
“Наразі говорити про складну ситуацію з електропостачанням у жодному з регіонів України (крім прифронтових) не доводиться”, - йдеться у коментарі Міненерго наданому на запит видання.
Також у міністерстві уточнили, що графіки відключень не застосовуються у жодній з областей.
Наразі, повідомили у Мінєнерго, уряд формує резерв обладнання у співпраці з міжнародними партнерами.
Кабмін також схвалив рішення щодо спрощення реконструкції та відновлення енергетичних мереж - газотранспортної системи та ліній електропередач.
Зазначимо, днями у мережі ширилися заяви окремих експертів про нібито дефіцит електроенергії в західних регіонах України через релокацію підприємств та населення.
Як РБК-Україна писало раніше, у ніч на 23 липня без електроенергії також залишилися жителі в Сумах.
Але це сталося не через несприятливі погодні умови, а через чергову російську атаку за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед".
В ОВА повідомляли, що ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Через відключення світла деякі медустанови працювали на генераторах.
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