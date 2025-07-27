Есть ли проблемы со светом в регионах Украины: ответ Минэнерго

"Сейчас говорить о сложной ситуации с электроснабжением ни в одном из регионов Украины (кроме прифронтовых) не приходится", - говорится в комментарии Минэнерго предоставленном на запрос издания.

Также в министерстве уточнили, что графики отключений не применяются ни в одной из областей.

Сейчас, сообщили в Минэнерго, правительство формирует резерв оборудования в сотрудничестве с международными партнерами.

Кабмин также принял решение об упрощении реконструкции и восстановления энергетических сетей - газотранспортной системы и линий электропередач.

Отметим, на днях в сети распространялись заявления отдельных экспертов о якобы дефиците электроэнергии в западных регионах Украины из-за релокации предприятий и населения.