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Есть ли проблемы со светом в регионах Украины: ответ Минэнерго

Фото: Минэнерго объяснило, есть ли проблемы со светом в регионах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юрий Дощатов

В Украине ни в одном регионе, за исключением прифронтовых, на сегодня нет сложностей с электроснабжением.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Сейчас говорить о сложной ситуации с электроснабжением ни в одном из регионов Украины (кроме прифронтовых) не приходится", - говорится в комментарии Минэнерго предоставленном на запрос издания.

Также в министерстве уточнили, что графики отключений не применяются ни в одной из областей.

Сейчас, сообщили в Минэнерго, правительство формирует резерв оборудования в сотрудничестве с международными партнерами.

Кабмин также принял решение об упрощении реконструкции и восстановления энергетических сетей - газотранспортной системы и линий электропередач.

Отметим, на днях в сети распространялись заявления отдельных экспертов о якобы дефиците электроэнергии в западных регионах Украины из-за релокации предприятий и населения.

Как РБК-Украина писало ранее, в ночь на 23 июля без электроэнергии также остались жители в Сумах.

Но это произошло не из-за неблагоприятных погодных условий, а из-за очередной российской атаки с помощью ударных беспилотников типа "Шахед".

В ОВА сообщали, что враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Из-за отключения света некоторые медучреждения работали на генераторах.

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