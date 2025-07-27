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Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго

Неділя 27 липня 2025 09:53
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Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго Фото: Міненерго пояснило, чи є проблеми зі світлом у регіонах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юрій Дощатов

В Україні в жодному регіоні, за виключенням прифронтових, на сьогодні немає складнощів з електропостачанням.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві енергетики України.

“Наразі говорити про складну ситуацію з електропостачанням у жодному з регіонів України (крім прифронтових) не доводиться”, - йдеться у коментарі Міненерго наданому на запит видання.

Також у міністерстві уточнили, що графіки відключень не застосовуються у жодній з областей.

Наразі, повідомили у Мінєнерго, уряд формує резерв обладнання у співпраці з міжнародними партнерами.

Кабмін також схвалив рішення щодо спрощення реконструкції та відновлення енергетичних мереж - газотранспортної системи та ліній електропередач.

Зазначимо, днями у мережі ширилися заяви окремих експертів про нібито дефіцит електроенергії в західних регіонах України через релокацію підприємств та населення.

Як РБК-Україна писало раніше, у ніч на 23 липня без електроенергії також залишилися жителі в Сумах.

Але це сталося не через несприятливі погодні умови, а через чергову російську атаку за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед".

В ОВА повідомляли, що ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Через відключення світла деякі медустанови працювали на генераторах.

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