Есть ли проблемы со светом в регионах Украины: ответ Минэнерго
В Украине ни в одном регионе, за исключением прифронтовых, на сегодня нет сложностей с электроснабжением.
Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве энергетики Украины.
"Сейчас говорить о сложной ситуации с электроснабжением ни в одном из регионов Украины (кроме прифронтовых) не приходится", - говорится в комментарии Минэнерго предоставленном на запрос издания.
Также в министерстве уточнили, что графики отключений не применяются ни в одной из областей.
Сейчас, сообщили в Минэнерго, правительство формирует резерв оборудования в сотрудничестве с международными партнерами.
Кабмин также принял решение об упрощении реконструкции и восстановления энергетических сетей - газотранспортной системы и линий электропередач.
Отметим, на днях в сети распространялись заявления отдельных экспертов о якобы дефиците электроэнергии в западных регионах Украины из-за релокации предприятий и населения.
Как РБК-Украина писало ранее, в ночь на 23 июля без электроэнергии также остались жители в Сумах.
Но это произошло не из-за неблагоприятных погодных условий, а из-за очередной российской атаки с помощью ударных беспилотников типа "Шахед".
В ОВА сообщали, что враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Из-за отключения света некоторые медучреждения работали на генераторах.
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