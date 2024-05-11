Чи справді пенсіонери можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно: пояснення

В Україні проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів безкоштовний. Це стосується міського пасажирського транспорту загального користування. Також люди похилого віку можуть безкоштовно їздити у приміських маршрутах (наприклад, електричках).

Проте це правило не поширюється на метро та таксі.

Для того, щоб проїзд був безкоштовним, пенсіонерам потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.