UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи справді пенсіонери можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно: пояснення

Фото: пенсіонери в Україні можуть їздити безкоштовно у громадському транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Пенсіонери в Україні мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Але є винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

В Україні проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів безкоштовний. Це стосується міського пасажирського транспорту загального користування. Також люди похилого віку можуть безкоштовно їздити у приміських маршрутах (наприклад, електричках).

Проте це правило не поширюється на метро та таксі.

Для того, щоб проїзд був безкоштовним, пенсіонерам потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсій в Україні станом на квітень становить близько 5700 гривень. В Україні загалом зареєстровано майже 362 тисячі пенсіонерів.

Раніше РБК-Україна розповідало, в яких областях України найвищі та найменші пенсії.

Також ми пояснювали, як можна оформити пенсію, не виходячи з дому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПільгиПенсіонери