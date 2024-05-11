Действительно ли пенсионеры могут ездить в общественном транспорте бесплатно: объяснение

В Украине проезд в общественном транспорте для пенсионеров бесплатный. Это касается городского пассажирского транспорта общего использования. Также люди пожилого возраста могут бесплатно ездить в пригородных маршрутах (например, электричках).

Однако это правило не распространяется на метро и такси.

Для того чтобы проезд был бесплатным, пенсионерам нужно иметь при себе пенсионное удостоверение.