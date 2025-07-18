Чи справді біла картопля шкідливіша за фіолетову? Вчені розкривають несподівану правду

Міф про "шкідливість" білої картоплі: звідки він взявся?

Біла картопля часто піддається критиці через високий вміст крохмалю та відносно високий глікемічний індекс (ГІ), особливо при смаженні або приготуванні пюре. Це призвело до думки, що вона сприяє набору ваги, підвищенню рівня цукру в крові та запальним процесам. Однак, такий погляд є спрощеним і не враховує повної картини поживних властивостей.

Чи корисна фіолетова картопля?

Фіолетова картопля, яка набула популярності завдяки своєму яскравому кольору, часто позиціонується як набагато здоровіша альтернатива білій. Її переваги пов'язують саме з антоціанами - пігментами, що надають їй фіолетового кольору. Ці ж антоціани є потужними антиоксидантами, які містяться в чорниці, ожині та червоній капусті.

Основними перевагами фіолетової картоплі вважають:

Високий вміст антиоксидантів (антоціанів)

Вони допомагають боротися з вільними радикалами, зменшують запалення та можуть захищати клітини від пошкоджень.

Нижчий глікемічний індекс

Деякі дослідження показують, що фіолетова картопля може мати трохи нижчий ГІ, ніж біла, що означає повільніше підвищення рівня цукру в крові.

Потенційний захист від хронічних хвороб

Завдяки антиоксидантам її пов'язують з можливим зниженням ризику серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.

Реальні відмінності та несподівані подібності

Наукові дослідження підтверджують деякі переваги фіолетової картоплі, але також розвіюють міф про тотальну «шкідливість» білої

Поживний профіль

Біла картопля

Багата на калій (важливий для кров'яного тиску), вітамін С (антиоксидант, підтримує імунітет), вітамін В6 (необхідний для метаболізму) та клітковину (особливо зі шкіркою).

Фіолетова картопля

Містить ті ж самі поживні речовини, що й біла, але з додатковим бонусом у вигляді антоціанів. За вмістом калію та вітаміну С вони часто дуже схожі.

Глікемічний індекс (ГІ):

Хоча фіолетова картопля може мати трохи нижчий ГІ, ніж біла, обидва види картоплі мають помірний або високий ГІ , залежно від способу приготування. Варіння, приготування на пару або запікання зменшують ГІ порівняно зі смаженням або приготуванням пюре з додаванням масла та молока.

Охолоджена відварена картопля (будь-якого кольору) має нижчий ГІ, оскільки крохмаль перетворюється на так званий "резистентний крохмаль".

Антиоксиданти

Фіолетова картопля дійсно лідирує за вмістом антиоксидантів завдяки антоціанам. Це її ключова перевага. Ці сполуки допомагають боротися із запаленням та окислювальним стресом в організмі.

Біла картопля також містить антиоксиданти, хоча й в меншій кількості та іншого типу (наприклад, хлорогенова кислота).

Вплив на здоров'я

Обидва види картоплі можуть бути частиною здорового раціону. Вони є відмінним джерелом енергії, вітамінів та мінералів.

Для людей з діабетом або тих, хто контролює рівень цукру в крові

Більш важливо зосередитися на розмірі порції та способі приготування, а не лише на кольорі картоплі. Поєднання картоплі з білками та клітковиною (наприклад, з м'ясом і зеленими овочами) також допомагає знизити загальний ГІ прийому їжі.