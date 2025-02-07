Отменят ли остановку транспорта в Киеве во время тревоги: новая информация от КГВА
Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко провел совещание относительно режима движения общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. По его словам, есть как предложения, так и замечания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы КГВА в Facebook.
Кто принял участие в совещании и о чем говорили
Ткаченко рассказал, что в совещании насчет режима движения общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги приняли участие:
- военные;
- представители ГСЧС;
- представители Национальной полиции;
- чиновники;
- представители предприятий транспортного сектора.
Он подчеркнул, что все наработки на эту тему согласовываются с учетом аспекта безопасности.
"Есть предложения, а есть и замечания. Слышим и учитываем все конструктивные позиции. Сейчас могу констатировать, что нам удалось активизировать здоровый диалог, необходимый для решения проблемы транспортного коллапса в Киеве во время тревог", - сообщил глава КГВА.
Он отметил, что "транспортный коллапс" - не фигура речи, ведь остановка коммунального транспорта в городе:
- парализует движение (в первую очередь - между берегами Днепра);
- приводит к скоплению людей;
- создает дополнительные угрозы ситуации безопасности (а не решает вопрос безопасности).
"Не менее важно, что вечерние длительные тревоги и остановка транспорта приводят к тому, что люди не успевают попасть домой после отбоя из-за окончания рабочих смен в транспорте", - добавил чиновник.
Ткаченко напомнил, что нельзя в то же время пренебрегать общественной безопасностью, ведь "Киев остается стратегической целью для воздушных ударов противника".
По его словам, возможные варианты решения вопроса движения транспорта во время воздушной тревоги уже рассмотрены.
"На очереди - их оформление в решение, которое будет учитывать компонент безопасности, и одновременно восстановит здоровый ритм пассажирских перевозок в Киеве", - объяснил глава КГВА и добавил, что с этой целью поручил оперативно создать рабочую группу - с привлечением всех представленных на совещании сторон.
"Ее задача - финализировать алгоритмы действий для пассажиров и водителей общественного транспорта на случай воздушной тревоги. Эти наработки мы вынесем на рассмотрение следующего заседания Совета обороны Киева", - подытожил Ткаченко.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто.
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