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Чи скасують у 2023 році якісь соціальні виплати для українців: відповідь Мінсоцполітики

Фото: соціальні виплати не скасовуються з 1 січня 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2023 році в Україні не будуть скасовані жодні соціальні виплати. Водночас їх підвищення також не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Не скасовано жодних соціальних виплат", - сказала вона.

За її словами, мережами ширилася інформація щодо скасування з січня виплати на догляд за людьми похилого віку.

"Вона мала бути трансформована в послугу догляду. Але враховуючи те, що не всі органи місцевого самоврядування мають цифровий ресурс, щоб таку послугу адмініструвати, а також багато людей виїхало за кордон і їм буде важко за цією послугою звернутися, ми відстрочили її введенні. І впродовж наступного року виплати на догляд будуть здійснюватися ідентично тому, як це було цього року", - сказала вона.

Жолнович нагадала, що автоматично продовжуються соціальні виплати, які залежать від статусу (у тому числі для ВПО).

Водночас тим, чиї виплати залежать від доходу, потрібно подавати документи. Зокрема це стосується малозабезпечених українців.

Нагадаємо, підвищення соціальних виплат в Україні не планується, попри високу інфляцію.

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Міністерство соціальної політики