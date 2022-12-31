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Отменят ли в 2023 году какие-либо социальные выплаты для украинцев: ответ Минсоцполитики

Фото: социальные выплаты не отменяются с 1 января 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году в Украине не будут отменены никакие социальные выплаты. В то же время их повышения также не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона .

"Не отменены никакие социальные выплаты", - сказала она.

По ее словам, сетями ширилась информация об отмене с января выплаты по уходу за пожилыми людьми.

"Она должна была быть трансформирована в услугу ухода. Но учитывая то, что не все органы местного самоуправления имеют цифровой ресурс, чтобы такую услугу администрировать, а также многие выехали за границу и им будет трудно за этой услугой обратиться, мы отсрочили ее введение. И в течение следующего года выплаты по уходу будут осуществляться идентично тому, как это было в этом году", - сказала она.

Жолнович напомнила, что автоматически продолжаются социальные выплаты, зависящие от статуса (в том числе для ВПЛ).

В то же время тем, чьи выплаты зависят от дохода, нужно подавать документы. В частности, это касается малообеспеченных украинцев.

Напомним, повышение социальных выплат в Украине не планируется, несмотря на высокую инфляцию.

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Министерство социальной политики