Чи скасували в Україні святкування 8 березня: що відомо

8 березня: коротка історія свята

Міжнародний день боротьби за права жінок було встановлено на згадку про культурні, політичні, соціально-економічні досягнення жінок.

Ідея свята належить німецькій соціалістці та журналістці Кларі Цеткін, вона запропонувала визнати 8 березня Міжнародним жіночим днем на честь пам'яті демонстрацій робітничих жінок в Америці.

Міжнародний жіночий день святкують у всьому світі. В Україні 8 березня є вихідним днем. Однак на час воєнного стану всі вихідні через свята в Україні скасовано.

Чи можуть в Україні скасувати свято 8 березня

У лютому 2023 року група народних депутатів подала до парламенту законопроєкт, яким пропонувалося змінити Кодекс законів про працю для "встановлення істинно українських свят".

Пропонувалося, зокрема, відмовитися від так званого Міжнародного жіночого дня (8 березня), встановленого "окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок".

"Нині українська нація переживає період відродження. Відбулася Революція Гідності та ведеться запекла війна з агресором - РФ. Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, що потребує закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав'язаними традиціями минулої спадщини", - йдеться в пояснювальній записці.

У чому суть законопроєкту про 8 березня

Ідея законопроєкту полягала в тому, щоб змінити перелік святкових і неробочих днів. Пропонувалося внести такі правки:

25 лютого - День української жінки (День українки) - День народження Лесі Українки;

9 березня - Шевченків день - День народження Тараса Шевченка;

друга неділя травня - День матері.

Замість такого варіанту:

8 березня - Міжнародний жіночий день;

1 травня - День праці;

8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

У травні того ж року було подано кілька альтернативних законопроєктів:

№9009-1 - пропонує визначити 8 березня як "Міжнародний день захисту прав жінок";

№9009-2 - пропонує зафіксувати на законодавчому рівні відмову від "радянської традиції святкування 8 березня, як державного свята і неробочого дня" (шляхом вилучення відповідних положень із Кодексу законів про працю);

№9009-3 - пропонує визначити 8 березня як святковий неробочий день - "День весни" (з огляду на мету світової спільноти щодо гендерної рівності).

Чи ухвалили закон про 8 березня

Під час розгляду основного та альтернативних законопроєктів на комітеті, майже всі народні депутати висловили думку, що, "з огляду на численну кількість пропозицій та високий суспільний інтерес до питання встановлення неробочих святкових днів в Україні, слід напрацювати на базі всіх законодавчих ініціатив єдиний проєкт закону, який би врахував пропозиції зацікавлених сторін з цього питання".

За підсумками обговорення всіх вищезазначених законопроєктів, комітет рекомендував Верховній Раді включити їх до порядку денного дев'ятої сесії ВРУ дев'ятого скликання.

Водночас комітет створив робочу групу з напрацювання єдиного законопроєкту з питань відзначення та відзначення вихідних святкових днів в Україні (під співголовуванням членів комітету, народних депутатів Тетяни Циби та Ірини Нікорак).

Голова комітету Галина Третьякова під час розгляду вищезазначених ініціатив нагадала, що в Україні вихідними днями є не лише субота та неділя, а й ще 12 неробочих святкових днів на рік, визначених у Кодексі законів про працю.

Крім того, вона зазначила, що Кодекс законів про працю України не скасовує і не призначає свята - лише визначає святкові неробочі дні.

"Разом ми можемо визначити, які дати, згідно з новітньою історією України та цінностями нашого суспільства, ми прагнемо зробити вихідними днями", - підкреслила нардеп.

Отже, скасувати свято 8 березня - зробити його простим робочим днем - в Україні можуть за умови схвалення Верховною Радою відповідної законодавчої ініціативи та підписання такого законопроєкту президентом.

Станом на ранок середи, 26 лютого, парламент не розглянув жодної з таких ініціатив. Тому святкування в Україні 8 березня - Міжнародного жіночого дня - не скасовано.