Який статус 8 березня в Україні та чи буде додатковий вихідний

Міжнародний жіночий день 8 березня залишається офіційним святковим днем в Україні. Водночас цього року додаткового вихідного не буде через воєнний стан в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кодекс законів про працю ( КЗпП ).

У 2025 році 8 березня випадає на суботу. У мирний час в Україні було б три вихідних дні поспіль - з 8 до 10 березня, оскільки вихідний переносився б на понеділок.

Але навесні 2022 року в Україні були скасовані вихідні дні у державні свята та перенесення на робочі, якщо вони випадають на суботу чи неділю.

Ставлення українців до 8 березня

Під час війни в Україні змінилося ставлення до свят, які раніше вважалися важливими.

За даними КМІС, ще у 2017 році 8 березня було одним із найбільш популярних і його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%).

У лютому 2024 року 8 березня назвали улюбленим лише 21% українців.

Така ж зміна відбулася у ставленні до інших радянських свят - 1 та 9 травня.

Водночас українці стали більше цінувати такі свята, як День Незалежності, День Конституції та День захисників і захисниць України.

Міжнародний день

Міжнародний жіночий день, який відзначається 8 березня, - це свято, присвячене боротьбі жінок за рівні права, гендерну рівність і визнання їхнього внеску в суспільство. Воно бере свій початок із жіночих рухів початку XX століття та було офіційно визнане ООН у 1977 році.

Міжнародний жіночий день є офіційним державним вихідним у пострадянських країнах та деяких країнах Азії та Африки.