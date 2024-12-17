Чи скасує Київ комендантську годину на Новий рік: позиція КМВА

Що треба знати про комендантську годину на свята

"Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде", – заявив речник КМВА Михайло Шаманов.

Додамо, що час дії комендантської години визначається за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку. Відповідний аналіз та оцінка здійснюється військовим командуванням на постійній основі.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

"Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу", – пояснили у коментарі РБК-Україна у Київській міській державній адміністрації.

При цьому, скоріш за все, роботу метрополітену не продовжать, оскільки комендантська година залишилась без змін. Зараз столична підземка стандартно працює 06:00 до 23:00, а також цілодобово як укриття під час оголошення повітряної тривоги. Наземний транспорт працює із 5.30 до 23.30.

"Графік роботи громадського транспорту в Києві формується з врахуванням тривалості комендантської години", – зазначили у КМДА.

Нагадаємо, що торік у Києві також не скасовували комендантську годину та не скорочували термін її дії на Новий рік.

Якими будуть різдвяно-новорічні свята 2025 у Києві

У цілях безпеки Департамент культури не проводитиме традиційні новорічно-різдвяні масові заходи на відкритих локаціях столиці.

"Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації", – пояснили у Департаменті.

Зазначимо, що 6 грудня на Софійській площі засвітили головну ялинку країни, вона простоїть до 10 січня.