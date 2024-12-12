Свято для дітей. Стало відомо, чи проводитимуть новорічні заходи у садочках Києва

Дошкільні заклади освіти наділені автономією, тому самостійно ухвалюють рішення щодо проведення святкових заходів. У грудні 2024 року у комунальних садочках Києва уже проходять різноманітні новорічні виступи, фестивалі і концерти.

Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті освіти та науки КМДА.

Що відомо про новорічні ранки у садочках Києва

Згідно із законом України "Про освіту", заклади освіти, у тому числі й дошкільні, наділені автономією, тому можуть самі ухвалювати рішення щодо фінансових, організаційних і кадрових питань.

"Керівникам закладів видані накази про дотримання заходів безпеки під час проведення новорічних свят, проведені планові інструктажі з працівниками закладів освіти щодо дій, спрямованих на дотримання умов безпечного перебування всіх учасників освітнього процесу під час розважальних заходів та роз'яснювальна робота серед батьків щодо порядку проведення заходів", – заявили у Департаменті освіти.

У відомстві також зазначили, що за інформацією районних управлінь освіти державних адміністрацій, протягом грудня 2024 року у комунальних закладах дошкільної освіти проводяться різноманітні новорічні свята, концерти, фестивалі, майстер-класи, виставки, відповідно до затверджених педагогічною радою планів роботи на 2024-2025 навчальний рік.

"Кількість учасників новорічних свят у закладах дошкільної освіти може бути обмежена через потужність наявних укриттів", – пояснили у Департаменті.

Заклади дошкільної освіти самі вирішують, чи влаштовувати святкові ранки (фото ілюстративне: Freepik)

Чи мають право не впускати батьків на свята

У деяких дошкільних закладах батьків не впускають на новорічні заходи до дітей. Раніше це робили через карантинні обмеження, пов'язані із коронавірусом, а зараз через дію воєнного стану.

"У ситуації можливої повітряної тривоги всі присутні повинні перейти до найближчого укриття. Тобто батьки, діти й педагоги повинні перейти в укриття, проте воно розраховане виключно на кількість дітей і персоналу закладу, тому не може вмістити всіх", – пояснювали у МОН.

Раніше у МОН заявляли, що присутність батьків на святах недоречна, оскільки педагоги влаштовують їх для дітей, згідно із навчальною програмою. У МОН також наголосили, що запрошуючи батьків, керівництво закладу бере на себе відповідальність за їхню безпеку.