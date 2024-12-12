Свято для дітей. Стало відомо, чи проводитимуть новорічні заходи у садочках Києва
Дошкільні заклади освіти наділені автономією, тому самостійно ухвалюють рішення щодо проведення святкових заходів. У грудні 2024 року у комунальних садочках Києва уже проходять різноманітні новорічні виступи, фестивалі і концерти.
Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті освіти та науки КМДА.
Що відомо про новорічні ранки у садочках Києва
Згідно із законом України "Про освіту", заклади освіти, у тому числі й дошкільні, наділені автономією, тому можуть самі ухвалювати рішення щодо фінансових, організаційних і кадрових питань.
"Керівникам закладів видані накази про дотримання заходів безпеки під час проведення новорічних свят, проведені планові інструктажі з працівниками закладів освіти щодо дій, спрямованих на дотримання умов безпечного перебування всіх учасників освітнього процесу під час розважальних заходів та роз'яснювальна робота серед батьків щодо порядку проведення заходів", – заявили у Департаменті освіти.
У відомстві також зазначили, що за інформацією районних управлінь освіти державних адміністрацій, протягом грудня 2024 року у комунальних закладах дошкільної освіти проводяться різноманітні новорічні свята, концерти, фестивалі, майстер-класи, виставки, відповідно до затверджених педагогічною радою планів роботи на 2024-2025 навчальний рік.
"Кількість учасників новорічних свят у закладах дошкільної освіти може бути обмежена через потужність наявних укриттів", – пояснили у Департаменті.
Заклади дошкільної освіти самі вирішують, чи влаштовувати святкові ранки (фото ілюстративне: Freepik)
Чи мають право не впускати батьків на свята
У деяких дошкільних закладах батьків не впускають на новорічні заходи до дітей. Раніше це робили через карантинні обмеження, пов'язані із коронавірусом, а зараз через дію воєнного стану.
"У ситуації можливої повітряної тривоги всі присутні повинні перейти до найближчого укриття. Тобто батьки, діти й педагоги повинні перейти в укриття, проте воно розраховане виключно на кількість дітей і персоналу закладу, тому не може вмістити всіх", – пояснювали у МОН.
Раніше у МОН заявляли, що присутність батьків на святах недоречна, оскільки педагоги влаштовують їх для дітей, згідно із навчальною програмою. У МОН також наголосили, що запрошуючи батьків, керівництво закладу бере на себе відповідальність за їхню безпеку.
Читайте також про те, що у Києві школярі мають піти на зимові канікули з 23 грудня 2024-го на три тижні – до 13 січня 2025-го. Дати можуть змінюватися, оскільки кожен заклад має право самостійно встановлювати точні терміни канікул. Окрім цього, для учнів першого класу передбачено додатково тиждень канікул у лютому.
Раніше ми писали про те, що у Києві 6 грудня офіційно засвітили головну ялинку країни на Софійській площі. Новорічне дерево заввишки до 15 метрів, біле і з блакитними гірляндами.
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