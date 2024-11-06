Чи штрафують в Україні за літню гуму взимку: відповідь адвоката

Він додав, що відповідний законопроєкт, який врегулював би питання відповідальності водіїв за не зміну літньої гуми на зимову було внесено до ВРУ ще у лютому 2024 року.

Наразі з картки законопроєкту відомо лише те, що він був наданий до ознайомлення, а у порядок денний його мали б внести ще 3 вересня.

Таким чином, Буліменко зазначив, що зараз в Україні поки що відсутній штраф для водіїв, які їздять на автомобілі взимку із літніми шинами.

Адвокат додав, що у разі прийняття законопроєкту водії сплачували б за відсутність зимової гуми штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн, за умови першого порушення.

Чому необхідно замінювати гуму взимку

Сьогодні в Україні заміна гуми на зимову не є обов'язковою з погляду законодавства, адже відповідальність за поїздку на транспорті на літній гумі узимку відсутня.

Однак зимова гума може зберегти життя як водія, так і пішохода.

Відомо, що при температурі нижче ніж +7°С літня гума не лише втрачає свої властивості, але й "дубіє".

Це призводить до того, що транспортом стає дуже складно керувати. Гальмівний шлях також збільшується. Це може призвести до ДТП, особливо під час ожеледиці або снігопаду.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно у ВРУ також був зареєстрований законопроєкт, який пропонує позбавляти прав водіїв, які допускають повторні порушення на деяких ділянках дороги.