Штрафуют ли в Украине за летнюю резину зимой: ответ адвоката

Он добавил, что соответствующий законопроект, который урегулировал бы вопрос ответственности водителей за не смену летней резины на зимнюю, был внесен в ВРУ еще в феврале 2024 года.

Сейчас с карточки законопроекта известно только то, что он был предоставлен к ознакомлению, а в повестку дня его должны были внести еще 3 сентября.

Таким образом Булименко отметил, что сейчас в Украине пока отсутствует штраф для водителей, которые ездят на автомобиле зимой с летними шинами.

Адвокат добавил, что в случае принятия законопроекта водители платили бы за отсутствие зимней резины штраф в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 340 грн, при условии первого нарушения.

Почему необходимо заменять резину зимой

Сегодня в Украине замена резины на зимнюю не обязательна с точки зрения законодательства, ведь ответственность за поездку на транспорте на летней резине зимой отсутствует.

Однако зимняя резина может сохранить жизнь как водителя, так и пешехода.

Известно, что при температуре ниже +7°С летняя резина не только теряет свои свойства, но и "дубит".

Это приводит к тому, что транспортом становится очень сложно управлять. Тормозной путь также увеличивается. Это может привести к ДТП, особенно во время гололеда или снегопада.

Ранее мы сообщали, что недавно в ВРУ также был зарегистрирован законопроект, предлагающий лишать водительских прав, допускающих повторные нарушения на некоторых участках дороги.