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Чи розпочали військові операцію зі звільнення Криму: відповідь Зеленського

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Поки що операція зі звільнення Криму від російських окупантів не почалась. Водночас готовність та бажання відвоювати півострів вже зародились в думках українців, що також є важливо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

"Сама операція ще не почалась. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалось в головах людей і це дуже важливо. В нашому внутрішньому бажанні, в єдності відношення до цього. Не просто на словах Крим це Україна. Треба бути готовими і йти. Ніхто просто так Крим не віддасть. Відвоювання завжди починається з суспільства: з бажання і готовності. Я вважаю, що початок є", - заявив президент.

Відповідаючи на питання, чи матиме змогу президент провести свою відпустку в Криму влітку 2023 року, Зеленський відповів: "Влітку непоганий варіант, там гарна погода".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами командувача ОК "Південь", генерала-майора Андрія Ковальчука, можливо, наші військові можливо звільнять усю територію України вже в наступному році.

Тим часом Штати також вірять у те, що нашим воїнам вдасться повернути Крим, однак наступ на півострів може створити загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії.

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Війна в УкраїніКрымРосійська ФедераціяВолодимир Зеленський