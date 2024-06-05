Чи розглядає Німеччина відправку військових до України: відповідь Пісторіуса

Що передувало

Варто зауважити, що вперше питання відправлення західних військ в Україну порушив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що такої можливості не можна виключати.

При цьому кілька тижнів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про рішення Франції відправити військових інструкторів до України. У Міноборони Франції уточнили, що питання досі перебуває на стадії обговорення.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Еммануель Макрон хоче створити коаліцію військових інструкторів в Україні для навчання українських захисників.

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