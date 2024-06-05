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Чи розглядає Німеччина відправку військових до України: відповідь Пісторіуса

Фото: Борис Пісторіус, голова Міноборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не планує відправляти своїх військових до України. Німецька влада не обговорює таке питання.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Пісторіус брав участь в урядових слуханнях у Бундестазі. Депутат від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґер Лукассен поцікавився у нього, чи поінформований німецький уряд про дебати щодо відправки військових до України в ЄС та Франції і чи розглядають таку можливість чиновники в Німеччині.

"Відповідь на ваші запитання - ні та ні", - наголосив глава Міноборони.

Що передувало

Варто зауважити, що вперше питання відправлення західних військ в Україну порушив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що такої можливості не можна виключати.

При цьому кілька тижнів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про рішення Франції відправити військових інструкторів до України. У Міноборони Франції уточнили, що питання досі перебуває на стадії обговорення.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Еммануель Макрон хоче створити коаліцію військових інструкторів в Україні для навчання українських захисників.

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