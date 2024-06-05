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Рассматривает ли Германия отправку военных в Украину: ответ Писториуса

Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия не планирует отправлять своих военных в Украину. Немецкие власти не обсуждают такой вопрос.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Писториус участвовал в правительственных слушаниях в Бундестаге. Депутат от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" Рюдигер Лукассен поинтересовался у него, проинформировано ли немецкое правительство о дебатах насчет отправки военных в Украину в ЕС и Франции и рассматривают ли такую возможность чиновники в Германии. 

"Ответ на ваши вопросы - нет и нет", - подчеркнул глава Минобороны. 

Что предшествовало

Стоит заметить, что впервые вопрос отправки западных войск в Украину поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что такую возможность нельзя исключать.

При этом несколько недель назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о решении Франции отправить военных инструкторов в Украину. В Минобороны Франции уточнили, что вопрос все еще находится на стадии обсуждения.

Позже в СМИ появилась информация, что президент Эммануэль Макрон хочет создать коалицию военных инструкторов в Украине для обучения украинских защитников.

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