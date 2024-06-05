Рассматривает ли Германия отправку военных в Украину: ответ Писториуса

Писториус участвовал в правительственных слушаниях в Бундестаге. Депутат от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" Рюдигер Лукассен поинтересовался у него, проинформировано ли немецкое правительство о дебатах насчет отправки военных в Украину в ЕС и Франции и рассматривают ли такую возможность чиновники в Германии.

"Ответ на ваши вопросы - нет и нет", - подчеркнул глава Минобороны.