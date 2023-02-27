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Чи накопичує Росія авіацію поряд з Україною: відповідь ГУР

Фото: у ГУР розповіли, чи накопичує Росія авіацію поряд з Україною (wikipedia)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

Російська армія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Її планують задіяти у найважливіших напрямах, де противник намагається вести наступ.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

"Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації", – зазначив представник ГУР.

При цьому він додав, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється.

Враховуючи, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше, підкреслив Черняк.

Нагадаємо, раніше в Генштабі розповіли, що окупанти активізували використання розвідувальних безпілотників та авіації. Також не виключено, що ворог має намір збільшити корабельне угруповання у Чорному морі.

Також повідомлялося, що після вибухів на аеродромі "Енгельс-2" росіяни могли перекинути свої бомбардувальники до Мурманської області в аеропорт стратегічної авіації "Оленья".

Детальніше про тактику обстрілів Росії читайте у матеріалі РБК-Україна "Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій".

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