Чи накопичує Росія авіацію поряд з Україною: відповідь ГУР

Російська армія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Її планують задіяти у найважливіших напрямах, де противник намагається вести наступ.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

"Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації", – зазначив представник ГУР.

При цьому він додав, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється.

Враховуючи, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше, підкреслив Черняк.