Накапливает ли Россия авиацию рядом с Украиной: ответ ГУР

Российская армия накопила определенное количество штурмовой авиации возле границ с Украиной. Ее планируют задействовать в наиболее важных направлениях, где противник пытается вести наступление.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

"Они понимают, что им это не удается. Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины, у них нечем и кому воевать. Потому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", - отметил представитель ГУР.

При этом он добавил, что украинская система противовоздушной обороны с каждым днем усиливается.

Учитывая, что Воздушные силы научились сбивать ракеты и иранские дроны, то самолеты сбивать будет еще проще, подчеркнул Черняк.