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Накапливает ли Россия авиацию рядом с Украиной: ответ ГУР

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Понедельник 27 февраля 2023 08:40
Накапливает ли Россия авиацию рядом с Украиной: ответ ГУР Фото: в ГУР рассказали, накапливает ли Россия авиацию рядом с Украиной (wikipedia)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Российская армия накопила определенное количество штурмовой авиации возле границ с Украиной. Ее планируют задействовать в наиболее важных направлениях, где противник пытается вести наступление.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

"Они понимают, что им это не удается. Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины, у них нечем и кому воевать. Потому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", - отметил представитель ГУР.

При этом он добавил, что украинская система противовоздушной обороны с каждым днем усиливается.

Учитывая, что Воздушные силы научились сбивать ракеты и иранские дроны, то самолеты сбивать будет еще проще, подчеркнул Черняк.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что оккупанты активизировали использование разведывательных беспилотников и авиации. Также не исключено, что враг намерен увеличить корабельную группировку в Черном море.

Также сообщалось, что после взрывов на аэродроме "Энгельс-2" россияне могли перебросить свои бомбардировщики в Мурманскую область в аэропорт стратегической авиации "Оленья".

Подробнее о тактике обстрелов России читайте в материале РБК-Украина "Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий".

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