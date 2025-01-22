Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога

"Це не перша абстракція, але, мені здається, що це більш реалістично виглядає, чим 24 дні чи ще щось. Це такий період, за який дійсно можна провести певні переговори, вийти на певне розуміння, як може виглядати ситуація", - сказав Рейтерович.

Водночас він зазначив, що головне в цій ситуації, щоб ці 3-6 місяців США не забували підтримувати Україну.

"Перемовини перемовинами, але вони, як казав сам Трамп, повинні відбуватися з позиції сили. Тому вони повинні й, я думаю, будуть підтримувати Україну. І будуть йти ці процеси", - вважає політолог.

Як зазначив Рейтерович, якщо ситуація в економіці буде стрімко для Росії погіршуватися, то країна-агресор швидше сяде за стіл переговорів.

"Трамп це знає. Побачимо, чи він цим скористається", - додав політолог.