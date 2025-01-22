Реально ли завершить войну в Украине за 100 дней: мнение политолога

"Это не первая абстракция, но, мне кажется, что это более реалистично выглядит, чем 24 дня или еще что-то. Это такой период, за который действительно можно провести определенные переговоры, выйти на определенное понимание, как может выглядеть ситуация", - сказал Рейтерович.

В то же время он отметил, что главное в этой ситуации, чтобы эти 3-6 месяцев США не забывали поддерживать Украину.

"Переговоры переговорами, но они, как говорил сам Трамп, должны происходить с позиции силы. Поэтому они должны и, я думаю, будут поддерживать Украину. И будут идти эти процессы", - считает политолог.

Как отметил Рейтерович, если ситуация в экономике будет стремительно для России ухудшаться, то страна-агрессор скорее сядет за стол переговоров.

"Трамп это знает. Посмотрим, воспользуется ли он этим", - добавил политолог.