Реально ли завершить войну в Украине за 100 дней: мнение политолога

План президента США Дональда Трампа завершить войну России против Украины за 100 дней выглядит более реалистичным, чем сроки, которые озвучивались ранее. Однако главное, чтобы Соединенные Штаты продолжать оказывать помощь ВСУ.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политолог Игорь Рейтерович.
"Это не первая абстракция, но, мне кажется, что это более реалистично выглядит, чем 24 дня или еще что-то. Это такой период, за который действительно можно провести определенные переговоры, выйти на определенное понимание, как может выглядеть ситуация", - сказал Рейтерович.
В то же время он отметил, что главное в этой ситуации, чтобы эти 3-6 месяцев США не забывали поддерживать Украину.
"Переговоры переговорами, но они, как говорил сам Трамп, должны происходить с позиции силы. Поэтому они должны и, я думаю, будут поддерживать Украину. И будут идти эти процессы", - считает политолог.
Как отметил Рейтерович, если ситуация в экономике будет стремительно для России ухудшаться, то страна-агрессор скорее сядет за стол переговоров.
"Трамп это знает. Посмотрим, воспользуется ли он этим", - добавил политолог.
Напомним, сегодня издание The Wall Street Journal сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней. Однако почти никто не верит, что он сможет это сделать.
Как пишет издание, роль Келлога как специального посланника в Украине, вероятно, является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать лично. Однако договориться с российским диктатором Владимиром Путиным окажется значительно сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании.
Отмечается, что Россия не выразила никакой заинтересованности в сотрудничестве с Келлогом. В то же время Кремль предполагает, что взаимопонимание между Трампом и Путиным может привести к улучшению отношений между РФ и США при президентстве Трампа. В частности, Трамп и Путин заявили, что пока не провели личного разговора, но пообещали сделать это в ближайшее время.
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