Реально ли завершить войну в Украине за 100 дней: мнение политолога

План президента США Дональда Трампа завершить войну России против Украины за 100 дней выглядит более реалистичным, чем сроки, которые озвучивались ранее. Однако главное, чтобы Соединенные Штаты продолжать оказывать помощь ВСУ.

"Это не первая абстракция, но, мне кажется, что это более реалистично выглядит, чем 24 дня или еще что-то. Это такой период, за который действительно можно провести определенные переговоры, выйти на определенное понимание, как может выглядеть ситуация", - сказал Рейтерович.

В то же время он отметил, что главное в этой ситуации, чтобы эти 3-6 месяцев США не забывали поддерживать Украину.

"Переговоры переговорами, но они, как говорил сам Трамп, должны происходить с позиции силы. Поэтому они должны и, я думаю, будут поддерживать Украину. И будут идти эти процессы", - считает политолог.

Как отметил Рейтерович, если ситуация в экономике будет стремительно для России ухудшаться, то страна-агрессор скорее сядет за стол переговоров.

"Трамп это знает. Посмотрим, воспользуется ли он этим", - добавил политолог.