Реакція на погрози сусідів? Японія ухвалила рекордний оборонний бюджет на 2024 рік

Японія рекордно збільшила свій військовий бюджет у 2024 році. Уряд прийняв це рішення через зростаючу загрозу з боку Китаю та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Японія 2024 року витратить на оборону рекордні 56 мільярдів доларів. Це на 16,5% більше, ніж 2023 року. Рішення було ухвалено в рамках п'ятирічного плану модернізації оборонної позиції країни. Країна побоюється, що Китай та Росія нарощують свою військову міць і становлять загрозу її безпеці.
У бюджеті Японії на 2024 рік передбачено кошти на розробку нових можливостей для завдання ударів по цілях на території противника.
Що планує зробити Японія
Раніше ми писали, що Японія зняла заборону експорту зброї й вирішила відправити ракети для ППО Patriot до Сполучених Штатів.
До речі, Японія передала Україні майже 1 млрд доларів і вже відомо, на що підуть гроші.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна готова виділити додаткові кошти на підтримку України у розмірі 4,5 млрд доларів.
За 2023 рік Україна отримала вже 39 млрд доларів зовнішнього фінансування. Очікується, що до кінця року ця сума досягне 42,3 млрд доларів.
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