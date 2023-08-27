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Чи пройдуть вибори до парламенту цієї осені: у "Слузі народу" дали відповідь

Фото: Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни. Зараз проведення виборів неможливе з декількох причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

"Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії. Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють, а ми тут проводимо вибори. Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається", - зазначила нардеп.

Крім того, Шуляк нагадала про мільйони українців, які знаходяться за кордоном та не можуть проголосувати. Також, як зазначила нардеп, частина виборчої інфраструктури зруйнована, а реєстр виборців не актуалізований.

"Зараз війна, концентрація одна - перемога. Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це  можна буде називати про перші післявоєнні вибори", - додала парламентар.

Вибори під час війни

Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час війни. Така заборона міститься у законі України "Про правовий режим воєнного стану.

Найближчі вибори, які мають відбутися в Україні - парламентські. Їхнє проведення заплановане на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.

Також у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

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