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Пройдут ли парламентские выборы этой осенью: в "Слуге народа" дали ответ

Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Парламентские выборы в Украине пройдут только после окончания войны. Сейчас проведение выборов невозможно по нескольким причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы. Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-нибудь происходит", - отметила нардеп.

Кроме того, Шуляк напомнила о миллионах украинцев, которые находятся за границей и не могут проголосовать. Также, как отметила нардеп, часть избирательной инфраструктуры разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

"Сейчас война, концентрация одна - победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательстве? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть о первых послевоенных выборах", - добавила парламентарий.

Выборы во время войны

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время войны. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

Ближайшие выборы, которые должны пройти в Украине - парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

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Парламентские выборыСлуга народаЕлена ШулякВерховная рада