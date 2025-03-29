Чи прорвала РФ кордон в Сумській області: що кажуть у Держприкордонслужбі

"По напрямку Сумської області на даний момент, попри ті заяви, як нещодавно робила Росія про те, що вони прорвали український кордон, це не так. Фактично ворог продовжує використовувати малі штурмові групи і треба розуміти, що навпроти ділянки території в межах Курської області, де Сили оборони вели свою операцію, ворог накопичив свої сили досить немаленькі і по особовому складу, і по техніці", - розповів Демченко.

Він поінформував, що цими силами противник намагається вибити ЗСУ з Курської області. Крім того, ці ж сили, однак у вигляді малих штурмових груп, РФ намагається використовувати по напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка Сумської області.

Демченко не виключає, що цю ж тактику ворог спробує застосувати і на інших напрямках, щоб розширити зону бойових дій по кордону, або по території України.

"Фактично ці малі штурмові групи мають одну задачу - перетнути лінію державного кордону, максимально глибоко зайти на територію України, закріпитися, дочекатися підкріплення такими ж малими групами і вже вести активні бойові дії по території України. Але наші воїни застосовуючи артилерійські засоби, мінометні розрахунки і дрони не дозволяють ворогу досягти тих цілей, які він ставить перед собою", - сказав Демченко.

Він додав, що на даний момент малі штурмові групи противника знущаються як на підступах до українського кордону, так і під час того, коли росіяни вже перетнули лінію державного рубежу.