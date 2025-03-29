Прорвала ли РФ границу в Сумской области: что говорят в Госпогранслужбе

"По направлению Сумской области на данный момент, несмотря на те заявления, как недавно делала Россия о том, что они прорвали украинскую границу, это не так. Фактически враг продолжает использовать малые штурмовые группы и надо понимать, что напротив участка территории в пределах Курской области, где Силы обороны вели свою операцию, враг накопил свои силы достаточно немаленькие и по личному составу, и по технике", - рассказал Демченко.

Он проинформировал, что этими силами противник пытается выбить ВСУ из Курской области. Кроме того, эти же силы, однако в виде малых штурмовых групп, РФ пытается использовать по направлению населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области.

Демченко не исключает, что эту же тактику враг попытается применить и на других направлениях, чтобы расширить зону боевых действий по границе, или по территории Украины.

"Фактически эти малые штурмовые группы имеют одну задачу - пересечь линию государственной границы, максимально глубоко зайти на территорию Украины, закрепиться, дождаться подкрепления такими же малыми группами и уже вести активные боевые действия по территории Украины. Но наши воины применяя артиллерийские средства, минометные расчеты и дроны не позволяют врагу достичь тех целей, которые он ставит перед собой", - сказал Демченко.

Он добавил, что на данный момент малые штурмовые группы противника издеваются как на подступах к украинской границе, так и во время того, когда россияне уже пересекли линию государственного рубежа.