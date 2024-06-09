Чи призвуть чоловіка, якщо він уже подав документи на відстрочку, але не отримав відповіді

Під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації. Для того, щоб військовозобов'язаного не призвали на службу, потрібно отримати відповідне рішення від ТЦК та СП.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства оборони України розповідає про те, чи можуть призвати чоловіка ще до отримання відповіді щодо відстрочки та хто має право на неї.
Зміст
Чи можуть мобілізувати чоловіка, поки він чекає відповіді щодо відстрочки
Де і як дізнатись, чи надали відстрочку
Якщо військовозобов'язаний чоловік подав документи на відстрочку, то до ухвалення комісією рішення щодо її надання, чоловіка не направляють для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби і він не підлягає призову.
Додамо, що заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядають протягом 7 днів з дати їх надходження до комісії в ТЦК та СП. Втім, цей термін можуть продовжити, якщо комісії знадобиться звернутися до інших державних органів за додатковою інформацією.
Інформація про підтверджене право на відстрочку на основі поданих документів вносять до реєстру військовозобов'язаних. Щоб перевірити, чи є ця інформація у реєстрі, потрібно звернутись до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+.
Якщо комісія ухвалила рішення надати відстрочку, то військовозобов’язаному видадуть довідку. Якщо ж результат буде негативним щодо надання відстрочки, то про це людину повідомлять письмово, при цьому зазначать причини відмови.
Інформація про надану відстрочку також має відображатися в мобільному застосунку для військовозобов’язаних Резерв+.
На відстрочку від мобілізації мають право:
Також призову не призову не підлягають військовослужбовці, які звільнення з російського полону.
Нещодавно ми також детально розповідали, коли і як подавати документи на відстрочку.
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