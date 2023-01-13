Чи призведе ріст військової активності Китаю біля Тайваню до вторгнення: відповідь Пентагону

У Пентагоні серйозно сумніваються, що активізація китайських військових дій поблизу Тайванської протоки є ознакою вторгнення Пекіна на острів.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію за підсумками засідання Консультативного комітету США – Японія.

"Ми спостерігаємо посилення повітряної активності в протоках, ми спостерігаємо посилення активності надводних кораблів навколо Тайваню. Але чи це означає, що вторгнення неминуче, знаєте, я в цьому серйозно сумніваюся", - заявив керівник Пентагону.

Раніше повідомлялося, що американські аналітики змоделювали 24 сценарії бойових дій США та Тайваню проти Китаю та визначили ймовірних переможців.

Також раніше китайська армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Під час військових навчань 28 літаків Китаю увірвалися до зони ППО Тайваню.

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