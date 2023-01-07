Чи призупиниться просування ЗСУ у разі підриву дамби у Сватовому: відповідь військових

"Це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції. І зрозуміло, що певну технологічну шкоду вона нанесе", - сказав він.

Водночас Череватий зазначив, що підрив водосховища - це важкий технологічний процес, тому незрозуміло, чи росіяни готові до нього.

"Підрив будь-якою серозної споруди вимагає розрахунку, вимагає певної кількості вибухових речовин і фахово підготовлених спеціалістів. Тому на це потрібен певний час. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити чи також роблять інформаційні вкиди - ми будемо бачити", - пояснив речник.

Він додав, що бої на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області тривають. За словами Череватого, російські війська перегруповуються на цьому напрямку і намагаються контратакувати, зокрема у районах населених пунктів Стельмахівка та Площанка. Проте ЗСУ відбивають атаки та завдають втрат ворогу.