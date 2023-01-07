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Чи призупиниться просування ЗСУ у разі підриву дамби у Сватовому: відповідь військових

Фото: у ЗСУ пояснили, чи є загроза у разі підриву дамби у Сватовому(Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У разі підриву окупантами дамби Сватівського водосховища у Луганській області робота ЗСУ дещо ускладниться. Однак для підриву росіянам знадобиться час та певна підготовка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції. І зрозуміло, що певну технологічну шкоду вона нанесе", - сказав він.

Водночас Череватий зазначив, що підрив водосховища - це важкий технологічний процес, тому незрозуміло, чи росіяни готові до нього.

"Підрив будь-якою серозної споруди вимагає розрахунку, вимагає певної кількості вибухових речовин і фахово підготовлених спеціалістів. Тому на це потрібен певний час. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити чи також роблять інформаційні вкиди - ми будемо бачити", - пояснив речник.

Він додав, що бої на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області тривають. За словами Череватого, російські війська перегруповуються на цьому напрямку і намагаються контратакувати, зокрема у районах населених пунктів Стельмахівка та Площанка. Проте ЗСУ відбивають атаки та завдають втрат ворогу.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, окупанти можуть планувати підрив дамби водосховища у Сватовому, аби сповільнити ЗСУ.

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