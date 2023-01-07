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Приостановится ли продвижение ВСУ в случае подрыва дамбы в Сватово: ответ военных

Фото: в ВСУ объяснили, есть ли угроза в случае подрыва дамбы в Сватово (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В случае подрыва оккупантами дамбы Сватовского водохранилища в Луганской области работа ВСУ несколько усложнится. Однако для подрыва россиянам понадобится время и подготовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Это осложнит существенное движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный технологический ущерб он нанесет", - сказал он.

В то же время Череватый отметил, что подрыв водохранилища - это тяжелый технологический процесс, поэтому непонятно, готовы ли россияне к нему.

"Подрыв любого серозного сооружения требует расчета, требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. Поэтому на это нужно определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или тоже делают информационные вбросы - мы будем видеть", - объяснил спикер.

Он добавил, что бои на линии Сватово-Кременная в Луганской области продолжаются. По словам Череватого, российские войска перегруппировываются на этом направлении и пытаются контратаковать, в частности, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка. Однако ВСУ отбивают атаки и наносят потери врагу.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, оккупанты могут планировать подрыв дамбы водохранилища в Сватово, чтобы замедлить ВСУ.

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