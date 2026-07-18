Чи прийматимуть банкомати нову купюру 2000 грн, - пояснення НБУ

Для того щоб у банків та громадян не було проблем, НБУ презентував нову банкноту заздалегідь. Це дає банкам майже два місяці на підготовку систем. Це допоможе уникнути збоїв у роботі терміналів та банкоматів.

У серпні розпочнеться важливий технічний етап. Нацбанк безплатно надасть банкам необхідні дані, що дозволить підготувати обладнання до роботи з новим номіналом.

У пресслужбі зазначили: "Національний банк уперше застосує таку процедуру до дати введення банкноти в обіг".

Чому це роблять заздалегідь

Процес налаштування вимагає часу. До офіційної презентації банкнота мала гриф секретності, а за законом НБУ не міг передати її параметри сервісним компаніям раніше. Це стандартна практика безпеки, яку використовували для всіх попередніх номіналів української гривні.

Презентацію провели раніше саме для того, щоб банки та небанківські установи встигли оновити софт. Програмно-технічні комплекси мають розпізнавати нову купюру без помилок. Спеціалісти із сервісного обслуговування вже готують відповідні графіки робіт.

Масштаб оновлення у цифрах

Робота чекає на тисячі пристроїв по всій країні. Станом на 1 червня в Україні працює величезна мережа самообслуговування. Нацбанк планує додатково координувати дії всіх учасників ринку.

Ось актуальна статистика пристроїв, які потребують оновлення:

Загальна кількість апаратів - 38,69 тис. одиниць ;

; Мережа банкоматів - 15,75 тис. штук ;

; Платіжні термінали (ПТКС) - 22,93 тис. одиниць.

Фахівці мають переконатися, що кожен апарат готовий до роботи з номіналом 2000 гривень. Це дозволить українцям вільно користуватися новими грошима з першого дня їхнього випуску. Нацбанк обіцяє тримати ситуацію під контролем.