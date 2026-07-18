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Будут ли банкоматы принимать новую купюру 2000 грн, - пояснение НБУ

08:20 18.07.2026 Сб
2 мин
Когда в обращении появится банкнота со Стусом и успеют ли модифицировать банкоматы?
aimg Филипп Бойко
Фото: презентация банкноты 2000 грн (НБУ)

НБУ введет в обращение банкноту 2000 гривен с 4 сентября 2026 года. Но успеют ли банки настроить терминалы и банкоматы для приема новых денег, волнует многих украинцев.

РБК-Украина публикует пояснение НБУ по запросу агентства "Интерфакс-Украина ".

Для того чтобы у банков и граждан не было проблем, НБУ представил новую банкноту заранее. Это дает банкам почти два месяца на подготовку систем. Это поможет избежать сбоев в работе терминалов и банкоматов.

В августе начнется важный технический этап. Нацбанк бесплатно предоставит банкам необходимые данные, что позволит подготовить оборудование для работы с новым номиналом.

В пресс-службе отметили: "Национальный банк впервые применит такую процедуру к дате введения банкноты в обращение".

Почему это делают заранее

Процесс настройки требует времени. До официальной презентации у банкноты была гриф секретности, а по закону НБУ не мог передать ее параметры сервисным компаниям раньше. Это стандартная практика безопасности, используемая для всех предыдущих номиналов украинской гривны.

Презентацию провели раньше именно для того, чтобы банки и небанковские учреждения успели обновить софт. Программно-технические комплексы должны распознавать новую купюру без ошибок. Специалисты по сервисному обслуживанию уже готовят соответствующие графики работ.

Масштаб обновления в цифрах

Работа ждет тысячи устройств по всей стране. На 1 июня в Украине работает огромная сеть самообслуживания. Нацбанк намерен дополнительно координировать действия всех участников рынка.

Вот актуальная статистика устройств, требующих обновления:

  • Общее количество аппаратов - 38,69 тыс. единиц;
  • Сеть банкоматов - 15,75 тыс. штук;
  • Платежные терминалы (ПТКС) – 22,93 тыс. единиц.

Специалисты должны убедиться, что каждый аппарат готов к работе с номиналом в 2000 гривен. Это позволит украинцам свободно пользоваться новыми деньгами с первого дня выпуска. Нацбанк обещает держать ситуацию под контролем.

Контекст информации

Как сообщалось, в обращение будет введена новая самая высокая купюра номиналом 2000 гривен. На ней будет размещен портрет поэта-шестидесятника Василия Стуса.

Новая банкнота должна сократить затраты на изготовление, транспортировку, инкассацию и хранение наличных денег. Большинство опрошенных экономистов считают, что новая купюра не увеличит денежную массу и сама по себе не повлияет на инфляцию или курс гривны.

Также РБК-Украина давала объяснило, кто и почему изображен на украинских банкнотах. Почему появление портрета Василия Стуса стало историческим событием.

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