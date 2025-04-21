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Чи приїде Трамп до Путіна 9 травня: що кажуть у Кремлі

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Можливість візиту президента США Дональда Трампа на парад 9 травня в Москву між двома країнами не обговорювали.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Про це не йшлося", - заявив Пєсков у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про можливу участь Трампа в параді 9 травня.

 

Чутки про візит Трампа

Нагадаємо, наприкінці лютого видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може нібито приїхати до Москви 9 травня, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Журналісти стверджували, що так Трамп "хоче відсвяткувати спільну перемогу" в контексті переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

Пізніше сам Трамп, реагуючи на такі чутки, зазначив, що він не їде до Москви 9 травня.

До слова, Трамп після інавгурації ще не здійснював жодного закордонного візиту. Планується, що першою країною, яку він відвідає, стане Саудівська Аравія. Згідно з чутками, саме там може відбутися зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Наразі точні дати візиту невідомі. У Білому домі заявляли, що поїздка може відбутися у квітні. Очікується, що після Саудівської Аравії президент США полетить в ОАЕ і Катар.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяКремльДональд Трамп9 Мая