Чи привезли США до Мюнхена "мирний план" Трампа: що кажуть у Зеленського

Він підтвердив, що дійсно, відбулась гарна зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом, держсекретарем США Марком Рубіо та спецпредставником з питань російсько-української війни Кітом Келлогом.

"І це не просто формальність. Була дуже предметна розмова. Головне, що США зацікавлені в тому, щоб дійсно припинити війну, щоб це закінчення війни відбулося і наступило не просто термінове перемир'я, а стабільний мир. Вони чітко розуміють, що Україні потрібні гарантії безпеки", - сказав Єрмак.

На запитання про те, чи приїхали американці з планом зупинки війну, глава ОП відповів, що ніякого плану не було і аргументував, чому так.

"Якогось конкретного плану ми не почули, ці це було б дивно, тому що не може існувати план, який не узгоджений з Україною", - підкреслив він.

Єрмак зазначив, що важливим є те, що почався конкретний процес, консультації, розмови і роботи команд на найвищому рівні.

"Відбувся не перший телефонний дзвінок між президентами Трампом і Зеленським, ми вже працюємо з Майком Волтцем, приїджає генерал Келлог. Я думаю, що ми будемо зараз працювати в щоденному режимі, щоб такий план з'явився", - резюмував Андрій Єрмак.