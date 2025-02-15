Чи привезли США до Мюнхена "мирний план" Трампа: що кажуть у Зеленського
Незадовго до Мюнхенської конференції з безпеки у ЗМІ писали, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог привезе до Мюнхену мирний план президента США. Згодом Келлог спростував це твердження, і такого плану, як результат, не було.
Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Він підтвердив, що дійсно, відбулась гарна зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом, держсекретарем США Марком Рубіо та спецпредставником з питань російсько-української війни Кітом Келлогом.
"І це не просто формальність. Була дуже предметна розмова. Головне, що США зацікавлені в тому, щоб дійсно припинити війну, щоб це закінчення війни відбулося і наступило не просто термінове перемир'я, а стабільний мир. Вони чітко розуміють, що Україні потрібні гарантії безпеки", - сказав Єрмак.
На запитання про те, чи приїхали американці з планом зупинки війну, глава ОП відповів, що ніякого плану не було і аргументував, чому так.
"Якогось конкретного плану ми не почули, ці це було б дивно, тому що не може існувати план, який не узгоджений з Україною", - підкреслив він.
Єрмак зазначив, що важливим є те, що почався конкретний процес, консультації, розмови і роботи команд на найвищому рівні.
"Відбувся не перший телефонний дзвінок між президентами Трампом і Зеленським, ми вже працюємо з Майком Волтцем, приїджає генерал Келлог. Я думаю, що ми будемо зараз працювати в щоденному режимі, щоб такий план з'явився", - резюмував Андрій Єрмак.
Що говорить Зеленський про мирний план і переговори
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Україна готова до конструктивних переговорів, але США поки що не підготували план із завершення війни.
Також він сказав під час конференції, що поки зарано говорити про укладення мирної угоди між Україною і Росією. Президент підкреслив, що українцям потрібна підтримка США.
Крім того, він заявив, що мирні переговори за участю США, України та Росії будуть складними, оскільки всі сторони хочуть вийти переможцями.
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