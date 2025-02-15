Привезли ли США в Мюнхен "мирный план" Трампа: что говорят у Зеленского

Незадолго до Мюнхенской конференции по безопасности в СМИ писали, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог привезет в Мюнхен мирный план президента США. Впоследствии Келлог опроверг это утверждение, и такого плана, как результат, не было.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он подтвердил, что действительно, состоялась хорошая встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем США Марком Рубио и спецпредставителем по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом.

"И это не просто формальность. Был очень предметный разговор. Главное, что США заинтересованы в том, чтобы действительно прекратить войну, чтобы это окончание войны произошло и наступило не просто срочное перемирие, а стабильный мир. Они четко понимают, что Украине нужны гарантии безопасности", - сказал Ермак.

На вопрос о том, приехали ли американцы с планом остановки войну, глава ОП ответил, что никакого плана не было и аргументировал, почему так.

"Какого-то конкретного плана мы не услышали, эти это было бы странно, потому что не может существовать план, который не согласован с Украиной", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что важно то, что начался конкретный процесс, консультации, разговоры и работы команд на самом высоком уровне.

"Состоялся не первый телефонный звонок между президентами Трампом и Зеленским, мы уже работаем с Майком Волтцем, приезжает генерал Келлог. Я думаю, что мы будем сейчас работать в ежедневном режиме, чтобы такой план появился", - резюмировал Андрей Ермак.