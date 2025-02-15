ua en ru
Сб, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Привезли ли США в Мюнхен "мирный план" Трампа: что говорят у Зеленского

Суббота 15 февраля 2025 00:09
UA EN RU
Привезли ли США в Мюнхен "мирный план" Трампа: что говорят у Зеленского Фото: глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Незадолго до Мюнхенской конференции по безопасности в СМИ писали, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог привезет в Мюнхен мирный план президента США. Впоследствии Келлог опроверг это утверждение, и такого плана, как результат, не было.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он подтвердил, что действительно, состоялась хорошая встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем США Марком Рубио и спецпредставителем по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом.

"И это не просто формальность. Был очень предметный разговор. Главное, что США заинтересованы в том, чтобы действительно прекратить войну, чтобы это окончание войны произошло и наступило не просто срочное перемирие, а стабильный мир. Они четко понимают, что Украине нужны гарантии безопасности", - сказал Ермак.

На вопрос о том, приехали ли американцы с планом остановки войну, глава ОП ответил, что никакого плана не было и аргументировал, почему так.

"Какого-то конкретного плана мы не услышали, эти это было бы странно, потому что не может существовать план, который не согласован с Украиной", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что важно то, что начался конкретный процесс, консультации, разговоры и работы команд на самом высоком уровне.

"Состоялся не первый телефонный звонок между президентами Трампом и Зеленским, мы уже работаем с Майком Волтцем, приезжает генерал Келлог. Я думаю, что мы будем сейчас работать в ежедневном режиме, чтобы такой план появился", - резюмировал Андрей Ермак.

Что говорит Зеленский о мирном плане и переговорах

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина готова к конструктивным переговорам, но США пока не подготовили план по завершению войны.

Также он сказал в ходе конференции, что пока рано говорить о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией. Президент подчеркнул, что украинцам нужна поддержка США.

Кроме того он заявил, что мирные переговоры с участием США, Украины и России будут сложными, поскольку все стороны хотят выйти победителями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мюнхенская конференция по безопасности Андрей Ермак Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта