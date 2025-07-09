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Чи припинить Трамп поставки зброї: що думають українці

Україна, Середа 09 липня 2025 11:21
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Чи припинить Трамп поставки зброї: що думають українці Фото: США постачатимуть зброю в мінімальному обсязі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2025 року українці вірять, що Сполучені Штати продовжать постачання зброї Україні. Але обсяги будуть мінімальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Лише 11% опитаних очікують, що США постачатимуть Україні зброю у повному обсязі, натомість лише 8% не очікують жодної американської військової допомоги.

Разом з тим, чверть очікують, що допомога буде мінімальною, а більшість (53%) – частковою, тобто збережеться.
Чи припинить Трамп поставки зброї: що думають українці

Оцінка зусиль української переговорної групи щодо досягнення миру знизилась: у червні 48% респондентів вважали, що вона "робить усе можливе", а в липні цю думку поділяють 36%.

Натомість більшість (60%) вважає, що президент Володимир Зеленський робить все можливе для досягнення миру.
Чи припинить Трамп поставки зброї: що думають українці

Опитування проведене 4-5 липня 2025 року серед 1000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Нагадаємо, на початку липня США в черговий раз призупинили постачання зброї Україні, яка була виділена Конгресом за часів президента Джо Байдена у квітні 2025 року. Пізніше Дональд Трамп повідомив, що він не має до цього відношення і що поставки відновляться. Натомість замість 100 ракет для Patriot Україна отримає десять.

Уся допомога зброєю від США Україні була на короткий час припинена в лютому, а друга триваліша пауза була в березні. Припинення передачі розвідданих Україні дозволило Москві відбити частину Курської області.

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Сполучені Штати Америки Зброя в Україні
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