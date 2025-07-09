Чи припинить Трамп поставки зброї: що думають українці

У липні 2025 року українці вірять, що Сполучені Штати продовжать постачання зброї Україні. Але обсяги будуть мінімальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Лише 11% опитаних очікують, що США постачатимуть Україні зброю у повному обсязі, натомість лише 8% не очікують жодної американської військової допомоги.

Разом з тим, чверть очікують, що допомога буде мінімальною, а більшість (53%) – частковою, тобто збережеться.



Оцінка зусиль української переговорної групи щодо досягнення миру знизилась: у червні 48% респондентів вважали, що вона "робить усе можливе", а в липні цю думку поділяють 36%.

Натомість більшість (60%) вважає, що президент Володимир Зеленський робить все можливе для досягнення миру.



Опитування проведене 4-5 липня 2025 року серед 1000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).