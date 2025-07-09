Прекратит ли Трамп поставки оружия: что думают украинцы
В июле 2025 года украинцы верят, что Соединенные Штаты продолжат поставки оружия Украине. Но объемы будут минимальными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы"Рейтинг".
Только 11% опрошенных ожидают, что США будут поставлять Украине оружие в полном объеме, зато только 8% не ожидают никакой американской военной помощи.
Вместе с тем, четверть ожидают, что помощь будет минимальной, а большинство (53%) - частичной, то есть сохранится.
Оценка усилий украинской переговорной группы по достижению мира снизилась: в июне 48% респондентов считали, что она "делает все возможное", а в июле это мнение разделяют 36%.
Зато большинство (60%) считает, что президент Владимир Зеленский делает все возможное для достижения мира.
Опрос проведен 4-5 июля 2025 года среди 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).
Напомним, в начале июля США в очередной раз приостановили поставки оружия Украине, которое было выделено Конгрессом во времена президента Джо Байдена в апреле 2025 года. Позже Дональд Трамп сообщил, что он не имеет к этому отношения и что поставки возобновятся. Вместо 100 ракет для Patriot Украина получит десять.
Вся помощь оружием от США Украине была на короткое время прекращена в феврале, а вторая более длительная пауза была в марте. Прекращение передачи разведданных Украине позволило Москве отбить часть Курской области.
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