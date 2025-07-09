Прекратит ли Трамп поставки оружия: что думают украинцы

В июле 2025 года украинцы верят, что Соединенные Штаты продолжат поставки оружия Украине. Но объемы будут минимальными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг ".

Только 11% опрошенных ожидают, что США будут поставлять Украине оружие в полном объеме, зато только 8% не ожидают никакой американской военной помощи.

Вместе с тем, четверть ожидают, что помощь будет минимальной, а большинство (53%) - частичной, то есть сохранится.



Оценка усилий украинской переговорной группы по достижению мира снизилась: в июне 48% респондентов считали, что она "делает все возможное", а в июле это мнение разделяют 36%.

Зато большинство (60%) считает, что президент Владимир Зеленский делает все возможное для достижения мира.



Опрос проведен 4-5 июля 2025 года среди 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).