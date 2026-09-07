Чи працюватимуть ТЦ і магазини під час тривоги у Києві: що вирішили

У Києві пояснили нові правила роботи за жовтого рівня небезпеки. Вони почнуть діяти з 10 вересня та стосуватимуться, зокрема, ТЦ і магазинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За його словами, суб'єкти господарювання різних форм власності зможуть здійснювати діяльність відповідно до рішення уряду. Йдеться, зокрема, про роботу бізнесу в столиці.
За рішенням уряду, за жовтого рівня небезпеки бізнес зможе працювати за наявності укриття для персоналу та відвідувачів.
Якщо облаштованого укриття немає, підприємства все одно зможуть працювати за погодженням із трудовим колективом. Такий порядок діятиме протягом перехідного періоду - до трьох місяців із дня набрання чинності постановою.
При цьому перебування відвідувачів у таких закладах здійснюватиметься на їхній власний розсуд.
Тобто нові правила не означають автоматичне припинення роботи магазинів чи ТЦ під час кожної дронової загрози. Водночас остаточне рішення про те, чи залишатися всередині закладу, прийматиме сам відвідувач.
Водночас місто продовжить надавати киянам необхідні послуги. Зокрема, працюватимуть ЦНАПи та установи, які надають соціальні послуги.
Окремо Кличко пояснив, як працюватимуть заклади освіти та медицини. Вони продовжать роботу за визначеними раніше протоколами безпеки.
Усі зазначені зміни в Києві почнуть діяти з 00:00 10 вересня.
Міська влада вже проводить необхідні організаційні заходи, щоб забезпечити впровадження ухвалених рішень.
Нагадуємо, з 6 вересня в Києві запрацювало нове оповіщення про повітряні загрози - колір при повітряній загрозі вказує конкретний вид небезпеки.
Крім того, Рада оборони Києва ухвалила рішення скоротити тривалість комендантської години у столиці. Зміни також вплинули графік роботи міського громадського транспорту.