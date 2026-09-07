ua en ru
Пн, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Будут ли работать ТЦ и магазины во время тревоги в Киеве: что решили

15:49 07.09.2026 Пн
2 мин
Новые правила работы бизнеса в столице начнут действовать уже на этой неделе
aimg Мария Науменко
Будут ли работать ТЦ и магазины во время тревоги в Киеве: что решили Фото: ТРЦ Ocean Plaza в Киеве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве объяснили новые правила работы при желтом уровне опасности. Они начнут действовать с 10 сентября и будут касаться, в частности, ТЦ и магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, субъекты хозяйствования разных форм собственности смогут осуществлять деятельность в соответствии с решением правительства. Речь идет, в частности, о работе бизнеса в столице.

По решению правительства, при желтом уровне опасности бизнес сможет работать при наличии укрытия для персонала и посетителей.

Если обустроенного укрытия нет, компании все равно сумеют работать по согласованию с трудовым коллективом. Такой порядок будет действовать в течение переходного периода - до трех месяцев со дня вступления в силу постановления.

При этом пребывание посетителей в таких заведениях будет осуществляться по своему усмотрению.

То есть, новые правила не означают автоматическое прекращение работы магазинов или ТЦ во время каждой дроновой угрозы. В то же время окончательное решение о том, оставаться ли внутри заведения будет принимать сам посетитель.

Что будет с ЦНАПами и соцслужбами

В то же время город продолжит оказывать киевлянам необходимые услуги. В частности, будут работать ЦНАПы и учреждения, оказывающие социальные услуги.

Отдельно Кличко объяснил, как будут работать учебные заведения и медицины. Они продолжат работу по определенным ранее протоколам безопасности.

Все эти изменения в Киеве начнут действовать с 00:00 10 сентября.

Городские власти уже проводят необходимые организационные мероприятия, чтобы обеспечить внедрение принятых решений.

Напомним, с 6 сентября в Киеве заработало новое оповещение о воздушных угрозах - цвет при воздушной угрозе указывает конкретный вид опасности.

Кроме того, Совет обороны Киева принял решение сократить продолжительность комендантского часа в столице. Изменения также повлияли на график работы городского общественного транспорта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушная тревога Киев Виталий Кличко
Новости
Киев сокращает комендантский час с 10 сентября
Киев сокращает комендантский час с 10 сентября
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"