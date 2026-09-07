Будут ли работать ТЦ и магазины во время тревоги в Киеве: что решили

В Киеве объяснили новые правила работы при желтом уровне опасности. Они начнут действовать с 10 сентября и будут касаться, в частности, ТЦ и магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, субъекты хозяйствования разных форм собственности смогут осуществлять деятельность в соответствии с решением правительства. Речь идет, в частности, о работе бизнеса в столице.

По решению правительства, при желтом уровне опасности бизнес сможет работать при наличии укрытия для персонала и посетителей. Если обустроенного укрытия нет, компании все равно сумеют работать по согласованию с трудовым коллективом. Такой порядок будет действовать в течение переходного периода - до трех месяцев со дня вступления в силу постановления. При этом пребывание посетителей в таких заведениях будет осуществляться по своему усмотрению. То есть, новые правила не означают автоматическое прекращение работы магазинов или ТЦ во время каждой дроновой угрозы. В то же время окончательное решение о том, оставаться ли внутри заведения будет принимать сам посетитель. Что будет с ЦНАПами и соцслужбами

В то же время город продолжит оказывать киевлянам необходимые услуги. В частности, будут работать ЦНАПы и учреждения, оказывающие социальные услуги.

Отдельно Кличко объяснил, как будут работать учебные заведения и медицины. Они продолжат работу по определенным ранее протоколам безопасности.

Все эти изменения в Киеве начнут действовать с 00:00 10 сентября.

Городские власти уже проводят необходимые организационные мероприятия, чтобы обеспечить внедрение принятых решений.