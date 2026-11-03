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Чи працюватиме метро у Києві поки електротранспорт на паузі: що кажуть в КМДА

20:12 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Чи працюватиме метро у Києві поки електротранспорт на паузі: що кажуть в КМДА Фото: метро у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
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На тлі зупинки трамваїв і тролейбусів у Києві метрополітен продовжує працювати у звичайному режимі. Проте його подальший графік та робота напряму залежатимуть від стану енергосистеми після ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та КП "Київпастранс".

Робота метрополітену

Київський метрополітен станом на вечір 3 листопада продовжує працювати у штатному режимі. Водночас подальше функціонування підземки напряму залежатиме від ситуації в енергосистемі України.

Незважаючи на зупинку руху наземного електротранспорту та запровадження екстрених відключень електроенергії у столиці, метро залишається основним засобом пересування та працює без збоїв.

Водночас у комунальному підприємстві наголошують, що через нестабільну ситуацію в мережі можливі оперативні зміни у роботі підземки.

"Про можливі зміни пасажирів оперативно інформуватимуть через офіційні ресурси КП "Київський метрополітен"", - зазначили у підприємстві.

Автобуси замість трамваїв та тролейбусів

З вечора 3 листопада у Києві тимчасово призупиняється рух тролейбусів та трамваїв через критичну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену ворожими обстрілами. Для збереження сполучення на ключових напрямках запустять дублюючі автобуси.

У "Київпастрансі" зазначають, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від наявних резервів, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.

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