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Будет ли метро в Киеве работать пока электротранспорт на паузе: что говорят в КГГА

20:12 03.11.2026 Вт
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aimg Ирина Гамерская
Будет ли метро в Киеве работать пока электротранспорт на паузе: что говорят в КГГА Фото: метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
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На фоне остановки трамваев и троллейбусов в Киеве метрополитен продолжает работать в обычном режиме. Однако его дальнейший график и работа будут напрямую зависеть от состояния энергосистемы после вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и КП "Киевпасстранс".

Работа метрополитена

Киевский метрополитен на вечер 3 ноября продолжает работать в штатном режиме. В то же время дальнейшее функционирование подземки будет напрямую зависеть от ситуации в энергосистеме Украины.

Несмотря на остановку движения наземного электротранспорта и введения экстренных отключений электроэнергии в столице, метро остается основным средством передвижения и работает без сбоев.

В то же время в коммунальном предприятии отмечают, что из-за нестабильной ситуации в сети возможны оперативные изменения в работе подземки.

"О возможных изменениях пассажиров будут оперативно информированы через официальные ресурсы КП "Киевский метрополитен"", - отметили в предприятии.

Автобусы вместо трамваев и троллейбусов

С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение троллейбусов и трамваев из-за критической ситуации в энергосистеме страны, вызванной вражескими обстрелами. Для сохранения сообщений на ключевых направлениях запустят дублирующие автобусы.

В "Киевпасстрансе" отмечают, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от имеющихся резервов, пассажиропотоков и текущей ситуации в городе.

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