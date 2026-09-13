Чи працює пункт пропуску "Ягодин" після удару РФ на кордоні з Польщею: відповідь ДПСУ

За словами речника прикордонної служби, російським загарбникам не вдалося влучити безпосередньо в ПП "Ягодин".

Саме тому пункт пропуску продовжує працювати, а його роботу не зупиняли.

"Пункт пропуску "Ягодин" наразі працює у штатному режимі", - наголосив Демченко.

Попри це, він попередив, що атаки ворога в цьому регіоні посилюються, тому пункт пропуску можуть зупинити, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Речник ДПСУ також додав, що росіяни поцілили в залізничну інфраструктуру у Волинській області.

З офіційною заявою з цього приводу вже виступила пресслужба "Укрзалізниці". Там звернули увагу на те, що атаки ворога на залізницю відбуваються вже другу добу поспіль.

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав", - йдеться в заяві.

Наразі триває моніторинг нових повітряних загроз, а також забезпечення руху поїздів.