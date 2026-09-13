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Чи працює пункт пропуску "Ягодин" після удару РФ на кордоні з Польщею: відповідь ДПСУ

11:49 13.09.2026 Нд
2 хв
У прикордонній службі повідомили важливу інформацію
aimg Юлія Капітонова
Чи працює пункт пропуску "Ягодин" після удару РФ на кордоні з Польщею: відповідь ДПСУ Фото: Росія не влучила безпосередньо в ПП (procenter.com.ua/portfolio/yagodun)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Станом на 11:40 13 вересня міжнародний пункт пропуску "Ягодин", який розташований у Волинській області, продовжує працювати у штатному режимі.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами речника прикордонної служби, російським загарбникам не вдалося влучити безпосередньо в ПП "Ягодин".

Саме тому пункт пропуску продовжує працювати, а його роботу не зупиняли.

"Пункт пропуску "Ягодин" наразі працює у штатному режимі", - наголосив Демченко.

Попри це, він попередив, що атаки ворога в цьому регіоні посилюються, тому пункт пропуску можуть зупинити, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Речник ДПСУ також додав, що росіяни поцілили в залізничну інфраструктуру у Волинській області.

З офіційною заявою з цього приводу вже виступила пресслужба "Укрзалізниці". Там звернули увагу на те, що атаки ворога на залізницю відбуваються вже другу добу поспіль.

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав", - йдеться в заяві.

Наразі триває моніторинг нових повітряних загроз, а також забезпечення руху поїздів.

Раніше ми повідомляли, як глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на удар РФ біля українсько-польського кордону в Ягодині.

Окрім того, РБК-Україна зібрало всю актуальну інформацію про наслідки нової масованої атаки РФ на різні регіони країни.

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