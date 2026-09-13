Работает ли пункт пропуска "Ягодин" после удара РФ на границе с Польшей: ответ ГПСУ
По состоянию на 11:40 13 сентября международный пункт пропуска "Ягодин", который расположен в Волынской области, продолжает работать в штатном режиме.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По словам спикера пограничной службы, российским захватчикам не удалось попасть непосредственно в ПП "Ягодин".
Именно поэтому пункт пропуска продолжает работать, а его работу не останавливали.
"Пункт пропуска "Ягодин" сейчас работает в штатном режиме", - подчеркнул Демченко.
Несмотря на это, он предупредил, что атаки врага в этом регионе усиливаются. Это значит, что работа пункта пропуска может быть приостановлена, если этого потребует ситуация с безопасностью.
Спикер ГПСУ также добавил, что россияне попали в железнодорожную инфраструктуру в Волынской области.
С официальным заявлением по этому поводу уже выступила пресс-служба "Укрзализныци". Там обратили внимание на то, что атаки врага на железную дорогу происходят уже вторые сутки подряд.
"Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал", - сказано в заявлении.
В настоящее время продолжается мониторинг новых воздушных угроз, а также обеспечение движения поездов.
Ранее мы сообщали, как глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на удар РФ вблизи украинско-польской границы в Ягодине.
Кроме того, РБК-Украина собрало всю актуальную информацию о последствиях новой массированной атаки РФ на разные регионы страны.