ua en ru
Вс, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Работает ли пункт пропуска "Ягодин" после удара РФ на границе с Польшей: ответ ГПСУ

11:49 13.09.2026 Вс
2 мин
В пограничной службе сообщили важную информацию
aimg Юлия Капитонова
Работает ли пункт пропуска "Ягодин" после удара РФ на границе с Польшей: ответ ГПСУ Фото: Россия не попала непосредственно в ПП (procenter.com.ua/portfolio/yagodun)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

По состоянию на 11:40 13 сентября международный пункт пропуска "Ягодин", который расположен в Волынской области, продолжает работать в штатном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По словам спикера пограничной службы, российским захватчикам не удалось попасть непосредственно в ПП "Ягодин".

Именно поэтому пункт пропуска продолжает работать, а его работу не останавливали.

"Пункт пропуска "Ягодин" сейчас работает в штатном режиме", - подчеркнул Демченко.

Несмотря на это, он предупредил, что атаки врага в этом регионе усиливаются. Это значит, что работа пункта пропуска может быть приостановлена, если этого потребует ситуация с безопасностью.

Спикер ГПСУ также добавил, что россияне попали в железнодорожную инфраструктуру в Волынской области.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступила пресс-служба "Укрзализныци". Там обратили внимание на то, что атаки врага на железную дорогу происходят уже вторые сутки подряд.

"Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал", - сказано в заявлении.

В настоящее время продолжается мониторинг новых воздушных угроз, а также обеспечение движения поездов.

Ранее мы сообщали, как глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на удар РФ вблизи украинско-польской границы в Ягодине.

Кроме того, РБК-Украина собрало всю актуальную информацию о последствиях новой массированной атаки РФ на разные регионы страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Волынская область Атака дронов Поезда
Новости
РФ ударила возле украинско-польской границы в Ягодине, - Сибига
РФ ударила возле украинско-польской границы в Ягодине, - Сибига
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech