Работает ли пункт пропуска "Ягодин" после удара РФ на границе с Польшей: ответ ГПСУ

По состоянию на 11:40 13 сентября международный пункт пропуска "Ягодин", который расположен в Волынской области, продолжает работать в штатном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По словам спикера пограничной службы, российским захватчикам не удалось попасть непосредственно в ПП "Ягодин".

Именно поэтому пункт пропуска продолжает работать, а его работу не останавливали.

"Пункт пропуска "Ягодин" сейчас работает в штатном режиме", - подчеркнул Демченко.

Несмотря на это, он предупредил, что атаки врага в этом регионе усиливаются. Это значит, что работа пункта пропуска может быть приостановлена, если этого потребует ситуация с безопасностью.

Спикер ГПСУ также добавил, что россияне попали в железнодорожную инфраструктуру в Волынской области.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступила пресс-служба "Укрзализныци". Там обратили внимание на то, что атаки врага на железную дорогу происходят уже вторые сутки подряд.

"Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал", - сказано в заявлении.

В настоящее время продолжается мониторинг новых воздушных угроз, а также обеспечение движения поездов.